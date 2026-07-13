鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-13 12:29

今年以來中國造船行業延續高景氣，訂單爆滿、新造船價仍在高檔。然而，國際局勢動盪，下游海運市場的旺盛需求能否持續？原材料及設備價格波動，對船廠的毛利率有何影響？目前訂單交付排至遠期，對船廠未來的訂單有何影響？

據《財聯社》12 日（周日）報導，2023～2024 年的高價訂單逐漸進入交付期，疊加近年來船用鋼價格持續下行，船廠未來兩年的毛利率可能仍在高檔。

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目前船廠產能普遍緊張，訂單排期基本至 2030 年後，僅少數大型船廠 2028～2029 年期間有少量空檔，以便接收高價訂單；部分船廠已開始透過提高效率、加大資本開支等措施提高產能。

對於未來的需求，業界人士普遍表示有較強支撐。Veson Nautical 大中華區總經理王翔表示，老船更新和環保法規收緊將持續為新造船需求提供支撐。油輪及散貨船新造將是未來兩年需求的主力軍。

但幾家主流船廠也表示，國際局勢動盪，海運市場需求及價格趨勢不確定性增加，船廠後續接單將趨於謹慎。

「後續國際形勢如何變化，原材料是否漲價，匯率波動情況如何，都是未知數。」前述上市公司船廠相關負責人說，船廠會篩選訂單，關注下單船東擴張船隊的目的，「若以投機為主，我們基本不考慮接單，會優先考慮船東以剛需為目的優質訂單。」