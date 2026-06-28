鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 07:30

最新數據顯示，隨著歐洲極端高溫天氣頻繁出現，中國電風扇對歐洲出口表現呈現強勁增長態勢。

《央視財經》報導，根據中國海關數據，今年 1 月至 5 月，中國對歐洲主要國家的電風扇出口額普遍大幅上升，其中對葡萄牙的出口額年增率逼近 100%，西班牙、德國等市場也均保持兩位數增長。

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根據統計，今年前五月，中國對英國、西班牙、德國、荷蘭、法國、比利時及葡萄牙的電風扇出口額同比增幅均達 20% 或以上，葡萄牙更以 96.5% 的增幅位居首位，僅有對義大利的出口額增幅相對平穩，為 4.3%。

業內人士指出，歐洲酷暑提前來襲，法國、西班牙等地區氣溫一度突破攝氏 40 度，導致移動空調供不應求，電風扇銷量隨之水漲船高。

中山樂途電器總經理黎明陽透露，今年 2-3 月已向歐洲出貨大批電風扇，全年對歐出口金額預計同比增長兩成。由於銅、塑膠等原材料價格及匯率成本上升，產品單價已調漲約 7% 至 8%。

黎明陽預期，隨著歐洲民眾對防暑產品的依賴加深，明年訂單量將進一步增加，近期已有歐洲大型連鎖賣場主動洽談開發新型噴霧扇。