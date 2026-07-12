台玻6月營收年月雙增 玻纖布漲聲不斷 法人估年底營收占比可望超越5成
鉅亨網記者黃皓宸 台北
玻陶股台玻 (1802-TW) 公告 6 月營收為 42.07 億元、月增 7.34%、年增 27%，優於預期，主要受惠高階玻纖布出貨提升，出貨動能佳挹注營收增長。法人表示，在上游玻纖布材料尚處於供需吃緊的階段下，加上玻纖布持續傳出調漲價格訊息，預估今 (2026) 年底高階玻纖布營收有望超越 50% 比重，也維持對台玻營運朝樂觀正向看法。
台玻今年第 2 季累計營收 120.56 億元、季增 17.69%、年增為 16.79%，累計上半年合併營收為 223 億元、年增達 11.68%，受惠於高階玻纖布出貨動能佳挹注。
展望下半年，台玻將再增加台幣 20 億元資本支出投入 Low Dk(低介電玻纖布) 及 Low CTE 之玻纖布生產，並指出產品供需結構至明 (2027) 年仍難解，加上台玻高階玻纖布全球市佔率已達 40%，也僅次於 Nittobo(日東紡) 的過半占比。
法人預估，伴隨台玻高階玻纖布出貨成長，預估在今年第 4 季季底公司玻纖布營收比重有望達 52%。
台玻董事長林伯豐在今年股東會上也強調，隨著 AI 的快速發展與算力需求的激增，全球正邁入高效能運算的新紀元，為因應海量數據的高速傳輸與極低延遲要求，市場對高階基板的需求正大幅攀升，台玻除了持續擴充原有的低介電常數玻纖維生產線，也加速開發具備更低介電常數及損耗的高階產品，全力滿足客戶發展生成式 AI、大型資料中心。
此外，隨著中國 CCL(銅箔基板) 龍頭廠商於本 (7) 月初再度分別調漲 FR-4、 CEM-1/22F 及 PP 等產品報價約 10%-15%，也顯示上游玻纖布材料仍處供需緊張階段，台玻為搶占 AI 伺服器升級帶來之載板層數與面積同步擴大商機，也積極投入玻纖布生產，若未來台玻市占率逐步提升，有望持續提升玻纖布的產品報價。
展望 2026 年，林伯豐強調，台玻將發展重點放在新產品的創新與開發，提供客戶滿意的產品，也強化 ESG，建立低碳營運模式，與股東、經銷商、企業夥伴、客戶及員工同心協力，以迎接未來挑戰，共同尋求獲利與成長。
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