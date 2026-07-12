鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-12 12:54

台股颱風假期間日韓股反彈，不過，美伊戰火緊張局勢再起，伊朗表態若川普政府未達成多個條件前拒絕與美國重啟談判，台股交易員認為，雖事件對國際金融市場的衝擊性已趨緩，但國際資金轉向美元的避險情緒濃厚，密切牽動台股，短期以盤代跌會是較有利多頭的狀況，本周重頭戲先看台積電法說，在外資紛紛提前調高目標價的熱絡期待下，有助多頭重新整兵。

台股過去一周跌點 1426 點，且連續三個交易日反攻月線失利，儘管投信續買超使 45000 點關卡有撐，但外資呈現連 3 周賣超，且主要從大型電子股提款，台積電 (2330-TW) 遭賣 1.7 萬餘張、欣興 (3037-TW) 遭賣 2.7 萬張，台達電 (2308-TW) 則遭賣約 5000 張，元大台灣 50(0050-TW) 則遭賣近 9 萬張，上述四檔標的遭提款金額分別達 415.7 億元、243.4 億元、100 億元、96 億元。

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台股交易員認為，台股雖 AI 題材持續發威令下檔有撐，但依目前新台幣走勢來看，再加上全球通膨壓力尚存、中東局勢不時升溫的干擾，資金匯出壓力重，令台股上檔也有壓，短期若能以盤代跌，有助穩固 45000 點的支撐後續攻。