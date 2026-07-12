鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-12 10:43

台股市場明 (2027) 年 7 月將迎來一場結構性的重大變革，也是證交所董事長林修銘一次重要的期中考。證交所規劃將千金股的升降單位 (Tick) 由現行的 5 元全面縮小為 1 元；盤中零股撮合間隔時間也將由 5 秒縮短至 1 秒。兩項新制在時間點上的「雙劍合璧」，絕非偶然的巧合，而是主管機關與證交所經過精密的計算，希望提升台股交易效率、普惠金融的「組合拳」，小資「第四法人」時代即將來臨，不過，券商資訊後台也將面臨海量的終極壓力測試。

〈觀察〉千金股改1元跳、零股1秒撮合雙劍合璧 林修銘背水一戰的期中考。(鉅亨網資料照)

在現行制度下，千金股每跳動一次就是 5 元，相較以前檔數寥寥可數，目前千金股已突破 50 檔，因此，在現實交易中，存在三大結構性痛點。

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痛點一：買賣價差過大 隱形交易成本高昂

在 5 元一跳的制度下，對 1000 元附近的股票非常不友善，基本價差高達 0.5%，若是 5000 元的股票，這 5 元所佔的比例就稀釋到了 0.1%。這種粗暴的檔位設計，導致買賣雙方在尋求快速成交時，必須承擔較高的「滑價成本」。若降為 1 元，定價精度提高，買賣價差將顯著收斂，直接降低了所有市場參與者的摩擦成本，對精打細算的投資人更具吸引力。

痛點二：權值股「放大效果」導致大盤階梯式波動

在 AI 浪潮助攻下，台股千金股已突破 50 檔，其中不乏影響加權指數深遠的權值股，如台積電、聯發科、台達電等，在 5 元一跳的機制下，這些個股只要跳動一檔，大盤指數就會產生劇烈的階梯式波動。改為 1 元一跳，能有效稀釋高價權值股對大盤的「波動放大效果」，讓盤勢走勢更為平滑、細緻，避免因少數高價股的跳動造成市場不必要的恐慌或過度反應。

痛點三：萬元股的流動性陷阱

外界質疑，像信驊這種「萬金股王」，每跳 1 元是否缺乏效率？為何不改成 10 元一跳？法人專家指出，從國際實務經驗來看，調高 Tick 往往會扼殺流動性。若萬元股一跳 10 元，買賣價差過大將導致機構法人、高頻交易者掛單意願降低，一有大單便會造成嚴重的滑價。因此，向下對齊 1 元，追求的是流動性最大化與價格發現的即時性。

高價股整股、零股將無縫接軌 小資「第四法人」時代來臨

為何「千金股 1 元一跳」與「零股 1 秒撮合」要同步在明年 7 月一起上路？事實上，兩者並非各自獨立，而是會在市場上引發強烈的乘數效應。

過去小資族買進千金股零股，面臨的是速度慢 (5 秒撮合一次)、價差大 (一跳 5 元) 的雙重劣勢，下單往往存在時間與價格的落後。法人指出，新制實施後，散戶得以用少少的資金，享受到過去只有法人、程式交易才能擁有的高頻、精準、低成本交易體驗。屆時零股市場將從流動性「配角」走向「主角」。

過去高價股的整股與零股之間經常存在微幅的套利空間，當零股加速至 1 秒撮合、價格細緻到 1 元後，整股與零股的價差將在極短時間內被市場演算法平抑，兩者價格趨近於完全同步。不僅保護了散戶免於在零股市場被貴到，更將引導無數小資資金以「螞蟻搬磚」之姿，源源不絕地為千金股注入長線流動性，也就是說，第四法人的力量將成為足以與外資抗衡的新興護盤勢力。

全體券商迎來終極壓力測試 證交所重申「系統穩定不容有失」

然而，全體券商也將面臨最嚴峻的挑戰，1 元一跳意味著報價檔位暴增、五檔變動速度呈現毫秒式的閃爍；1 秒撮合則代表每秒要處理海量的競價數據。兩者疊加下，對券商系統負載的壓力呈現幾何級數的放大，且人類的肉眼與手指反應會跟不上。

因此，先前在立法院財委會上，便有立委針對上路時程提出質詢，認為延至明年 7 月「走得太慢」，當場要求林修銘評估提前實施的可能性。林修銘則一再強調，交易系統的穩定性不容有失，必須穩紮穩打，待券商 IT 軟硬體測試與資安演練完全到位後，才能正式上路。

這正解釋了為何金管會近期大動作督導證交所，提前於今年 4 月及 6 月召開券商系統穩定性會議，並強制要求券商從今年 9 月起，在資安例行查核中檢視「負載監控預警」與「多層次備援架構」。因為若無提前升級硬體，明年 7 月雙新制上路時的數據海嘯，極易導致券商系統瞬間卡死。