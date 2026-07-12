鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-13 04:00

中國大學生畢業五年後，哪些專業類的收入增幅更大？

高等教育管理數據研究機構麥可思最近公布的數據顯示，2020 屆大學生畢業五年後，月收入漲幅較高的專業類中，工學專業的比重較高。

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其中月收入漲幅最高的專業類是能源動力類，漲幅高達 133%。其次是電子資訊類，月收入漲幅達 130%。

此外，機械類、材料類、自動化類、電氣類、儀器類等專業的收入漲幅也較大，它們與新一代資訊技術、新能源、高端製造等產業緊密關聯，相關崗位具有更高薪酬回報和成長性。

有些專業類不僅起薪高，而且畢業後五年漲幅也大，比如電子資訊類。

據《第一財經》報導，另有一些專業類實現了由冷到熱的轉變。伴隨新能源、高端製造、新材料等產業快速發展，多個過去並不熱門的老牌專業，成為收入增長最快的一批專業。

比如材料類中的材料科學與工程專業，畢業生平均起薪從 2021 屆接近全國平均水準的人民幣 5,869 元增長至 2025 屆的 7,304 元，成功躋身大學生高薪專業榜前十名。

材料科學與工程專業畢業生主要進入化學品、化工、塑膠製造業以及電子電氣設備製造業。這些行業既是新材料研發與應用的重要領域，也是新能源車、積體電路、高端裝備等戰略性產業的支撐環節。

漲幅變化之外，近年來大學生高薪專業榜也在調整。積體電路、智慧製造、新材料等與戰略性新興產業和先進製造業相關的專業，在高薪專業榜單中的排名和比重同步提升。

智聯招聘發布的《2026 年大學生就業前景研判及高考志願填報攻略》顯示，傳統熱門 IT 專業雖然保持較高薪酬，但已被電子科學與技術、過程裝備與控制工程等硬科技專業超越。

這一趨勢反映了從「網路 +」走向「硬科技 + 智慧製造」的產業升級重心轉移。

根據麥可思研究院最新發布的《2026 年中國本科生就業報告》，新質生產力領域對人才需求持續上升，從業畢業生就業品質普遍高於同專業平均水準，體現出新質生產力領域不僅能夠提供更具競爭力的薪酬，也更加重視專業能力與崗位需求的精準匹配。

其中，新質生產力代表性領域，如先進製造、高端裝備製造、新能源等，近五年對應屆大學生的吸納能力持續增強。

例如，作為先進製造領域的組成部分，電子電氣設備製造業吸納應屆大學生就業的比率從 2021 屆的 6.2% 提升至 2025 屆的 7.0%。