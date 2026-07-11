鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-11 17:40

美伊緊張局勢升高之際，美國和伊朗談判仍持續進行。美國政府高層官員透露，美方要求伊朗公開聲明，確認荷姆茲海峽所有航道均對船舶開放，並承諾不會攻擊通過海峽的民用船隻。

不過美方警告，若德黑蘭未公開做出上述保證，將面臨「相應後果」。

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其中一名官員表示，美國期待伊朗對外發表公開聲明，以消除華府對荷姆茲海峽安全的疑慮。他說：「我們要求的是伊朗發布公開聲明，卻 任荷姆茲海峽所有航道開放，不會射擊任何船隻。若沒有發布聲明，我們就不會有對他們有利的結果。」

川普周五 (10 日) 稍早表示，美國仍將持續與伊朗對話，但他認為雙方之間的停火已經結束，美國也已宣布對伊朗祭出新一輪制裁。

近日美伊關係再度緊張，美國指控伊朗攻擊通過荷姆茲海峽的商船，因此對伊朗目標發動空襲，伊朗則對美軍在中東地區的基地發動反擊。再加上美國財政部撤銷讓伊朗出售石油的豁免措施，都使推動和談的前景蒙上陰影。

一名美國官員透露，伊朗方面將近期襲擊商船事件歸咎於伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 中的「失控人士」。他認為，伊朗強硬派和實際派之間似乎正在上演權力爭奪戰。

伊朗外交部否認曾主動要求重啟談判，伊朗外長預定這個周末前往阿曼，就荷姆茲海峽相關議題與阿曼官員協商。

除了荷姆茲海峽議題外，美伊談判仍須處理其他重大問題，包括遭凍結的伊朗海外資產，以及伊朗核計畫。川普表示，當初發動戰爭的目的，就是為了阻止伊朗取得核武。