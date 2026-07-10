鉅亨網編譯許家華 2026-07-11 06:22

美伊最新一輪軍事衝突暫時告一段落，交易員對荷姆茲海峽最終恢復通航重燃希望，國際原油價格週五 (10 日) 收低，但本週整體仍創下強勁的單週漲幅。

終場布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 29 美分，跌幅 0.38%，收在每桶 76.01 美元；美國西德州中質原油（WTI）期貨則下跌 67 美分，跌幅 0.93%，收在每桶 71.41 美元。不過回顧本週表現，Brent 原油總計大漲約 5.50%，WTI 原油也錄得將近 4% 的漲幅。

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Again Capital 執行合夥人約翰 · 基爾達夫（John Kilduff）表示：「這個市場隨時準備好擁抱好消息，或者至少是『沒有壞消息』的消息，目前的局勢看起來不會進一步惡化。」隨著雙方針鋒相對的空襲行動結束，且美伊兩國有望在下週重啟談判，市場交易員開始期盼荷姆茲海峽能早日重新開放。

Price Futures Group 高級分析師菲爾 · 弗林（Phil Flynn）在早報中指出：「令人驚訝的是，即使荷姆茲海峽實際上再次遭到關閉，油價在飆升至每桶 76 美元附近後仍出現回落。這主要是因為市場堅信，美國的軍事實力不會容許該海峽被長期封鎖。」

此前於週四，美軍對伊朗南部沿海和東部省份發動襲擊後，伊朗武裝部隊隨即對波斯灣國家的美軍基礎設施展開反擊。隨後路透社報導指出，卡達談判代表已抵達伊朗會晤當地官員，致力於緩解緊張局勢，並為更廣泛的談判創造條件，這使得油價隨後收斂了部分漲幅。

與此同時，伊朗媒體報導了伊朗南部多處發生爆炸，其中包括建有核電廠的布什爾地區。國際能源署（IEA）表示，近期美伊敵對行動的升溫，恐將推翻該機構原先預測明年石油市場將出現大幅過剩的觀點。這些局勢發展延誤了荷姆茲海峽的全面重開。在 2 月 28 日戰爭爆發前，全球每天約有 20% 的石油和天然氣供應需仰賴該海峽運輸。

瑞銀集團分析師喬瓦尼 · 斯陶諾沃（Giovanni Staunovo）認為，美軍夜間未對伊朗發動新一輪襲擊，可能是壓低油價的主因，不過通過荷姆茲海峽的流量減少，仍限制了油價的下行空間。雖然船舶追蹤數據顯示，近日有液化天然氣（LNG）油輪順利通過該海峽，但整體的每日交通流量已明顯放緩。

美國總統川普本週表示，他不認為戰爭會重新爆發，並強調「發生的任何事情都將非常快速地結束」。澳盛銀行商品策略師丹尼爾 · 海恩斯（Daniel Hynes）表示：「儘管美國加大了對伊朗軍事設施的打擊力度，但川普政府決定避免將伊朗的能源基礎設施列為目標，這讓市場得到了一定程度的安撫。」