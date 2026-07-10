中國實施氦氣臨時出口禁令 即刻執行
鉅亨網新聞中心
中國商務部與海關總署周五 (10 日) 發布聯合公告，宣布依據《中華人民共和國對外貿易法》的相關規定，決定對氦氣 (海關商品編號：2804290010) 實施臨時禁止出口管理。這項公告自發布當日起即刻執行，後續的政策調整將視情況另行公告。
氦氣因其極度的稀缺性與多功能性，在工業界被譽為「黃金氣體」，屬於極其重要的戰略性資源。它廣泛應用於高科技領域，包括半導體製造、磁共振成像 (MRI) 的超導磁體，以及航天與國防工業中的火箭燃料加壓等。
在晶片製造過程中，氦氣扮演著不可或缺的角色，主要用於晶圓冷卻、光刻過程及洩漏檢測等核心生產環節，直接關係到晶片的良率與穩定性。
根據德意志銀行的研究報告，半導體製造對氦氣的需求量佔全球總需求的 21%，其所營造的超潔淨惰性環境，在目前尚無任何可替代的產品。
由於需求大幅攀升，氦氣市場已出現嚴重的供不應求，市場價格波動劇烈，甚至被形容為「一天一個價」。上海一家特種氣體生產企業表示，儘管工廠已採取「雙班倒」模式全速生產，且產量較年初翻倍，仍難以緩解供應缺口。
中國長期以來是全球主要的氦氣進口國之一，但 2024 年的數據顯示，中國也向歐盟、日本、法國、韓國及美國等市場出口此類稀有氣體。
此次實施出口禁令，顯現出中方在國際地緣政治與供應鏈波動背景下，優先確保國內半導體產業及國防安全之戰略物資供應的決心。
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