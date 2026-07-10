鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-10 17:23

美國半導體製造趨勢成形，不僅環球晶 (6488-TW) 擴大美國資本支出，IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (10) 日也公告，董事會決議通過美國投資設廠案，投資金額初估約 14 億美元內，等於約新台幣 449 億元，凸顯美國半導體聚落正在緩步成形中。

京元電目前在美國僅有美國業務辦公室，為因應美國客戶在地製造需求，於今年初時即傳出將前往美國設廠，經過半年的時間討論，也於今日正式拍板決定遠赴美國設廠。

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