鉅亨網記者魏志豪 台北
美國半導體製造趨勢成形，不僅環球晶 (6488-TW) 擴大美國資本支出，IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (10) 日也公告，董事會決議通過美國投資設廠案，投資金額初估約 14 億美元內，等於約新台幣 449 億元，凸顯美國半導體聚落正在緩步成形中。
京元電目前在美國僅有美國業務辦公室，為因應美國客戶在地製造需求，於今年初時即傳出將前往美國設廠，經過半年的時間討論，也於今日正式拍板決定遠赴美國設廠。
京元電目前手握多家美系大廠訂單，不僅是大客戶輝達 (NVDA-US) 的一條龍測試的主力供應商，也與其他美國企業保持良好關係，包括博通 (AVGO-US)、邁威爾 (MRVL-US)、英特爾 (INTC-US) 與雲端服務業者 (CSP) 如谷歌 (GOOG-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等，都是京元電客戶。
業界預期，美國企業為因應川普的美國半導體製造復興計畫，將擴大在台積電下單，隨著台積電亞利桑那州的產能陸續開出，當地後段封測需求也隨之萌發，晶圓從台積電 (2330-TW)(TSM-US) 廠區出來後，京元電與 Amkor 將各自扮演測試、封裝的角色。
京元電董事會此次決議授權董事長謝其俊於 14 億美元額度內全權處理美國投資設廠之相關事宜，將依自有資金或借款等方式支應，以因應營運發展及全球供應鏈布局。
下一篇