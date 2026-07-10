鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-10 13:49

針對 Kontron 董事會建議股東不要接受樺漢 (6414-TW) 的強制性收購要約，樺漢董事長朱復銓今 (10) 日表示，與 Kontron 仍將繼續深化合作，收購要約也將繼續進行，具體情況則取決於市場狀況相對於 Kontron 股價走勢而定。

樺漢因對 Kontron 的持股比例已跨越 30%，觸發德國證交法定公開收購的門檻，因此董事會決議以每股 23.5 歐元之現金價格公開收購 Kontron，進行全球業務整合，預計於 2026 年 8 月底前完成。

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Kontron 董事會近日發出建議指出，由於收購價格較過去十二個月平均股價還低 0.26 歐元；且遠低於分析師最近公佈的平均目標價格 30.29 歐元，因此建議股東不要接受樺漢強制性收購要約。

不過，Kontron 也發表聲明表示，儘管董事會提出了建議，但該建議與深化與樺漢彼此之間戰略關係的期望並無關係，雙方合作關係仍處於高度合作、建設性和互惠互利的情況。

朱復銓也認為，樺漢對 Kontron 的投資，是一項重要的長期策略性股權投資，有望為雙方帶來巨大機會，尤其是在實體 AI 應用領域，Kontron 的產品、技術和工程專長，在加速創新與實體 AI 成長上，預期將扮演重要角色。