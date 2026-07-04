樺漢子公司超恩公開收購博來科技 獲投審司核准

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-04 08:49

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (3) 日公告，子公司超恩公開收購博來科技 (7562-TW) 已獲經濟部投審司核准，超恩將持續公開收購博來科技普通股至 7 月 8 日下午 3 點 30 分止。

樺漢董事長朱復銓。(鉅亨網資料照)

超恩自 6 月 4 日至 7 月 8 日止，以每股 48 元，公開收購博來科技最多 500 萬股或 22.19% 股權，最低收購數量為 300 萬股或 13.31%，達最低收購數量」時，公開收購之數量條件仍告成就，另一成就條件則為投審司之核准。

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博來科技為工業嵌入式電腦設計與製造廠商，提供包含工業主機板、嵌入式系統、伺服器、擴充板卡和各類客製化服務，並建構完整 AI 運算產品組合，可廣泛應用於製造業、醫療、物流、交通運輸以及機器視覺等領域。