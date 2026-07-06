樺漢6月、Q2及上半年營收創新高 在手訂單達2150億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-06 19:26

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (6) 日公告 6 月自營收 176.6 億元，月增 13.4%、年增 57.0%，第二季營收 478.0 億元，季增 27.5%、年增 37.8%，上半年營收 852.93 億元，年增 23.3%，單月、單季、與全年累積營收皆創歷史新高。

樺漢董事長朱復銓。(鉅亨網資料照)

樺漢表示，截至目前，集團在手訂單金額超過 2,150 億元，涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務等業務領域，為未來營運提供穩定能見度與成長基礎。

‌



針對 6 月營收表現，樺漢說明，三大事業體部分，工業物聯網業務受惠於全球實體 AI 應用解決方案包括智慧零售等強勁需求，呈現強勁雙位數年增；智慧軟體與方案重回成長趨勢，同樣雙位數增長。智慧工廠與廠務則受惠於北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動整合系統及自動化供應系統等業務成長，呈現倍數年成長。

樺漢表示，憑藉集團在工業電腦、邊緣運算、工業軟體、系統整合及全球製造服務的完整布局，已建立從 AI 基礎設施、Edge AI 到 Physical AI 解決方案的完整價值鏈，並持續深化 ESaaS 發展策略，整合集團全球技術與產業資源，協助客戶推動數位轉型與智慧化升級。