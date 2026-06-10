鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-10 23:51

工業電腦廠樺漢 (6414-TW)10 日晚間召開重訊記者會宣布，董事會決議以每股 23.5 歐元之現金價格公開收購子公司 Kontron AG，進行全球業務整合，若以 Kontron 德國時間 10 日收盤價 22.5 歐元計算，溢價約 4.4%。

樺漢說明，本次公開收購旨在對 Kontron 的持股比例已跨越 30%，觸發德國證交法定公開收購的門檻，此案尚待主管機關相關文件審批，預計於 2026 年 8 月底前完成。

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Kontron 成立於 1959 年，總部位於奧地利並於德國上市，為實體 AI (Physical AI) 及 AIoT 領域的先驅與全球領導品牌，業務版圖橫跨全球 30 多個國家，其研發支出集中投入於 AI 相關領域，擁有極強的技術護城河。

樺漢表示，自 2016 年投資 Kontron 以來，產生良好的合作效益，彼此雙方展現長期發展的堅定承諾。基於對 Kontron 在產業發展動能與長期發展策略的高度信心，因此決定採取更具前瞻性的投資策略。