鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-24 18:09

受美股、亞股震盪影響，台股今 (24) 日大跌逾千點，帶動逢低加碼資金湧入，元大台灣 50 正 2(00631L-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 成交金額雙雙衝破 200 億元，分居 ETF 冠、亞軍，00631L 更改寫歷史次高紀錄，交易熱度持續上升。

台股大跌千點再掀抄底潮 00631L、0050成交量衝破200億元登冠、亞軍。(鉅亨網資料照)

統計 6/24 台股 ETF 成交金額前五名 (不含盤後)，持續由「市值雙雄」00631L、0050 以 237 億元、222 億元續霸前二，其次為主動統一台股增長 (00981A-TW)，凱基台灣 TOP50(009816-TW)、主動統一升級 50(00403A-TW) 分別為 81 億元至 40 億元，人氣都相當高。

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6 月以來，00631L 已兩度單日成交金額站上 200 億元，四度超越 0050。

法人分析，自 2025 年川普貿易關稅後，投資人深知若非基本面變化造成的下跌，逢低進場是最佳策略，0050、00631L 等市值型 ETF 擁有不錯過大盤漲勢之特性，是低點加碼的重要標的。

從反彈表現來看，近期 6/11 台股反彈至 6/22，00631L 大漲 24.35%，0050 也上漲 11.32%，同期間大盤漲約 10.6%；熱門主動式 ETF 00981A、00403A 則僅有 10.68%、13.91%。

至於正 2 標的比較，6 月以來至 6/23，00631L 上漲 8.83%，其他三檔加權正 2 ETF 則介於 8.35% 至 8.1%。法人指出，00631L 日前調整增持台積電 (2330-TW) 現貨，補足相關曝險後績效更加貼近台灣 50 指數單日正向兩倍，表現將持續與加權正 2ETF 有所差異。

統計至 6/23 近三年，由於市場資金持續集中流入重點權值股，台灣 50 指數含息報酬率達 269.51%，顯著領先加權股價指數含息報酬率 201.09%。

法人看好，過去散戶分散於個股，對盤面影響有限，但隨投資人透過 0050 參與市場，再由 ETF 配置至台積電、聯發科等核心權值股，且低檔加碼力道強勁，形成「標的集中、資金集中」的第四法人力量，今年以來大戰外資賣超上市近 6,000 億局面，仍護航台股衝上新高，將是未來台股攻克 5 萬大關的重要基石。