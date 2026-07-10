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營收速報 - 健鼎(3044)6月營收80.02億元年增率高達41.97％

鉅亨網新聞中心

健鼎(3044-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣80.02億元，年增率41.97%，月增率-7.54%。

今年1-6月累計營收為458.22億元，累計年增率30.8%。

最新價為448.5元，近5日股價下跌-11.36%，相關零組件業下跌-6.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4611 張
  • 外資買賣超：-3062 張
  • 投信買賣超：-1065 張
  • 自營商買賣超：-484 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 80.02億 42% -8%
26/5 86.54億 47% 6%
26/4 82.01億 29% 12%
26/3 73.18億 24% 24%
26/2 58.98億 11% -24%
26/1 77.49億 31% 22%

健鼎(3044-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板。工業自動化機械。電子收銀機系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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