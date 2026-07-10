營收速報 - 健鼎(3044)6月營收80.02億元年增率高達41.97％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為458.22億元，累計年增率30.8%。
最新價為448.5元，近5日股價下跌-11.36%，相關零組件業下跌-6.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4611 張
- 外資買賣超：-3062 張
- 投信買賣超：-1065 張
- 自營商買賣超：-484 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|80.02億
|42%
|-8%
|26/5
|86.54億
|47%
|6%
|26/4
|82.01億
|29%
|12%
|26/3
|73.18億
|24%
|24%
|26/2
|58.98億
|11%
|-24%
|26/1
|77.49億
|31%
|22%
健鼎(3044-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板。工業自動化機械。電子收銀機系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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