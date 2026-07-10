營收速報 - 捷創科技(7810)6月營收8,388萬元年增率高達116.46％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為4.18億元，累計年增率68.49%。
最新價為203.5元，近5日股價下跌-0.97%，相關半導體類指數下跌-3.85%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|8,388萬
|116%
|10%
|26/5
|7,620萬
|91%
|-9%
|26/4
|8,382萬
|83%
|38%
|26/3
|6,074萬
|45%
|22%
|26/2
|4,993萬
|30%
|-21%
|26/1
|6,358萬
|47%
|-37%
捷創科技(7810-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備服務及儀器維修。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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