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營收速報 - 捷創科技(7810)6月營收8,388萬元年增率高達116.46％

鉅亨網新聞中心

捷創科技(7810-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣8,388萬元，年增率116.46%，月增率10.07%。

今年1-6月累計營收為4.18億元，累計年增率68.49%。

最新價為203.5元，近5日股價下跌-0.97%，相關半導體類指數下跌-3.85%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 8,388萬 116% 10%
26/5 7,620萬 91% -9%
26/4 8,382萬 83% 38%
26/3 6,074萬 45% 22%
26/2 4,993萬 30% -21%
26/1 6,358萬 47% -37%

捷創科技(7810-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備服務及儀器維修。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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