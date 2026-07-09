營收速報 - 2026年7月10日台股中小型公司6月營收一覽（新增794家）
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月10日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1690家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|富旺-建材營造業
|4,598萬
|20426.3%
|凌嘉科-半導體業
|2.11億
|7447.7%
|東華-紡織纖維
|117萬
|6800.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|帝圖-文化創意業
|2,973萬
|3456.0%
|朗齊生醫*-生技醫療業
|26萬
|2263.6%
|影一-文化創意業
|1,315萬
|1677.3%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1690家。其中營收年增大於 25％有618家，年增小於-20％有209家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|237家
|介於10～50億
|>= 0%
|224家
|介於10～50億
|< 0%
|116家
|介於10～50億
|<= -20%
|144家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|381家
|小於10億
|>= 0%
|356家
|小於10億
|< 0%
|163家
|小於10億
|<= -20%
|144家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|41325.0%
|富旺-建材營造業
|4,598萬
|20426.3%
|凌嘉科-半導體業
|2.11億
|7447.7%
|東華-紡織纖維
|117萬
|6800.0%
|順天-建材營造業
|12.73億
|4115.0%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|52622.7%
|三圓-建材營造業
|14.46億
|18624.4%
|順藥-生技醫療業
|497萬
|6275.6%
|智通聯網-通信網路業
|7,378萬
|3527.4%
|帝圖-文化創意業
|2,973萬
|3456.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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