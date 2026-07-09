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營收速報 - 2026年7月10日台股中小型公司6月營收一覽（新增794家）

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本次公布6月營收一覽

截至台北時間2026年7月10日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1690家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
富旺-建材營造業 4,598萬 20426.3%
凌嘉科-半導體業 2.11億 7447.7%
東華-紡織纖維 117萬 6800.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
帝圖-文化創意業 2,973萬 3456.0%
朗齊生醫*-生技醫療業 26萬 2263.6%
影一-文化創意業 1,315萬 1677.3%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1690家。其中營收年增大於 25％有618家，年增小於-20％有209家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 237家
介於10～50億 >= 0% 224家
介於10～50億 < 0% 116家
介於10～50億 <= -20% 144家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 381家
小於10億 >= 0% 356家
小於10億 < 0% 163家
小於10億 <= -20% 144家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
心誠鎂-生技醫療業 1,160萬 41325.0%
富旺-建材營造業 4,598萬 20426.3%
凌嘉科-半導體業 2.11億 7447.7%
東華-紡織纖維 117萬 6800.0%
順天-建材營造業 12.73億 4115.0%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
心誠鎂-生技醫療業 1,160萬 52622.7%
三圓-建材營造業 14.46億 18624.4%
順藥-生技醫療業 497萬 6275.6%
智通聯網-通信網路業 7,378萬 3527.4%
帝圖-文化創意業 2,973萬 3456.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收6月營收生技醫療業心誠鎂建材營造業富旺

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富旺12.85+1.18%
東華19.2+4.92%
心誠鎂79.7+8.29%
順天21.85+0.23%
三圓11.45+6.51%
順藥100.5+0.50%
凌嘉科305.5-5.80%
帝圖28.55-2.63%
朗齊生醫*16+0.95%
影一15.65%
智通聯網92+3.58%

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