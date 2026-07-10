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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至189.72元，預估目標價為4300元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對大立光(3008-TW)做出2026年EPS預估：中位數由190.88元下修至189.72元，其中最高估值211.7元，最低估值176.23元，預估目標價為4300元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值211.7(211.7)228.5291.3
最低值176.23(176.23)180.53190.8
平均值191.24(191.55)209.26241.6
中位數189.72(190.88)211.49239.9

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值72,082,00086,090,370115,733,420
最低值63,300,57067,560,12069,336,270
平均值67,055,52073,251,88085,149,580
中位數66,806,50072,496,00082,672,120

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS21,275,40725,915,41017,902,32222,625,049
營業收入
(單位：新台幣千元)		61,147,88859,457,55348,842,24747,675,228

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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