鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至189.72元，預估目標價為4300元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對大立光(3008-TW)做出2026年EPS預估：中位數由190.88元下修至189.72元，其中最高估值211.7元，最低估值176.23元，預估目標價為4300元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|211.7(211.7)
|228.5
|291.3
|最低值
|176.23(176.23)
|180.53
|190.8
|平均值
|191.24(191.55)
|209.26
|241.6
|中位數
|189.72(190.88)
|211.49
|239.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|72,082,000
|86,090,370
|115,733,420
|最低值
|63,300,570
|67,560,120
|69,336,270
|平均值
|67,055,520
|73,251,880
|85,149,580
|中位數
|66,806,500
|72,496,000
|82,672,120
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|21,275,407
|25,915,410
|17,902,322
|22,625,049
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|61,147,888
|59,457,553
|48,842,247
|47,675,228
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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