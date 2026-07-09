營收速報 - 台康生技(6589)6月營收1.13億元年增率高達94.32％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為6.21億元，累計年增率50.47%。
最新價為48.25元，近5日股價上漲2.88%，相關生技醫療上漲4.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-203 張
- 外資買賣超：-197 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.13億
|94%
|-3%
|26/5
|1.17億
|56%
|42%
|26/4
|8,221萬
|-16%
|-28%
|26/3
|1.15億
|28%
|35%
|26/2
|8,496萬
|101%
|-22%
|26/1
|1.09億
|117%
|-31%
台康生技(6589-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發、生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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