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營收速報 - 台康生技(6589)6月營收1.13億元年增率高達94.32％

鉅亨網新聞中心

台康生技(6589-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.13億元，年增率94.32%，月增率-2.99%。

今年1-6月累計營收為6.21億元，累計年增率50.47%。

最新價為48.25元，近5日股價上漲2.88%，相關生技醫療上漲4.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-203 張
  • 外資買賣超：-197 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.13億 94% -3%
26/5 1.17億 56% 42%
26/4 8,221萬 -16% -28%
26/3 1.15億 28% 35%
26/2 8,496萬 101% -22%
26/1 1.09億 117% -31%

台康生技(6589-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發、生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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