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營收速報 - 華航(2610)6月營收217.61億元年增率高達28.82％

鉅亨網新聞中心

華航(2610-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣217.61億元，年增率28.82%，月增率2.5%。

今年1-6月累計營收為1,208.03億元，累計年增率16.09%。

最新價為21.4元，近5日股價下跌-6.35%，相關航 運 業上漲1.82%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-22915 張
  • 外資買賣超：-26246 張
  • 投信買賣超：+6465 張
  • 自營商買賣超：-3134 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 217.61億 29% 3%
26/5 212.30億 28% 2%
26/4 208.54億 16% 0%
26/3 207.85億 20% 13%
26/2 183.73億 15% 3%
26/1 177.99億 -8% -5%

華航(2610-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為客運、貨運、郵運。代理業務(包括營業、運務)及代理修護。倉儲業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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