營收速報 - 華航(2610)6月營收217.61億元年增率高達28.82％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1,208.03億元，累計年增率16.09%。
最新價為21.4元，近5日股價下跌-6.35%，相關航 運 業上漲1.82%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-22915 張
- 外資買賣超：-26246 張
- 投信買賣超：+6465 張
- 自營商買賣超：-3134 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|217.61億
|29%
|3%
|26/5
|212.30億
|28%
|2%
|26/4
|208.54億
|16%
|0%
|26/3
|207.85億
|20%
|13%
|26/2
|183.73億
|15%
|3%
|26/1
|177.99億
|-8%
|-5%
華航(2610-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為客運、貨運、郵運。代理業務(包括營業、運務)及代理修護。倉儲業務之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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