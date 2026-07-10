鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-10 10:50

網通廠友訊 (2332-TW) 8 日宣布打入全球低軌衛星龍頭 SpaceX 供應鏈，順利拿下 2 萬台網路交換機大單，加上在歐洲與亞太市場接連取得大型客製化專案，強大基本面利多點火，帶動本周股價波段漲幅高達 20.25%，今日收盤價來到 24.05 元，強勢寫下連三漲佳績。

〈熱門股〉友訊強攻低軌衛星打入SpaceX供應鏈 本周股價大漲逾20%。(圖：shutterstock)

回顧友訊近期財務表現，受惠於企業網路與智慧連網需求回溫，第一季合併營收達 34.41 億元，年增 3.1%，毛利率為 25.3%，營業淨利 3155 萬元，稅前淨利為 2564 萬元，顯示營運體質持續改善。隨著 SpaceX 等新大單預計從九月開始陸續出貨，可望為下半年營運增添更強勁的成長動能。

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本次友訊成功跨足全球頂尖航太製造商 SpaceX 關鍵供應鏈，將為其 Starlink 星鏈計畫供應數據交換節點專用的網路交換機。考量到航太級通訊對於資訊安全與地緣政治風險的極致要求，此專案所有產品皆堅持台灣製造，完美符合採購法規中最高規格的 NDAA 與 TAA 規範。

除了美國航太市場外，友訊在歐洲電信核心市場也取得重大突破，攜手德國頂尖跨界寬頻與電信網路營運商，提供專為市區高密度通訊環境設計的 4G FWA 設備。該設備預計自年底開始出貨，總量達 5 萬台，主要搭配專屬行動資費方案提供商務與個人用戶上網，或作為新申辦固網開通前的臨時替代方案。

面對中國網通廠價格競爭，友訊秉持安全安心的核心價值，積極布局全球高階關鍵基礎設施。公司近期在東南亞順利取得泰國國家級智慧電杆專案，部署規模達 10 萬支，在日本則與 NTT 東日本集團下的 NTTBP 合作，以 Wi-Fi 6 無線基地台協助建置公共網路服務。