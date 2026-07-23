鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-23 16:53

網通廠友訊 (2332-TW) 在低軌衛星布局傳出重大進展，日前以自有品牌 D-Link 直接打入 SpaceX 供應鏈，執行長張家瑞表示，友訊是 Starlink 地面接收站數據交換節點專用網路交換器的獨家供應商，首批 2 萬台訂單交期約 10 個月，預計將自今年 9 月開始正式出貨，初期預計每週拉貨約 500 台、每月約 2000 台，訂單效益可望一路延伸至 2027 年。

張家瑞指出，SpaceX 地面站先前採用價格較高的美國品牌設備，公司此次成功切入主因在於客戶希望替換為報價更具競爭力的供應商。隨著 SpaceX 持續發射衛星並擴建全球地面站，只要客戶持續推動部署，友訊相關通訊設備出貨量便可望穩定成長，後續亦已吸引其他潛在衛星業者主動洽談合作。

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為順利取得航太級供應鏈門檻，友訊產品歷經約 7 至 8 個月的國家安全與經濟相關法規審查，不僅全數採用台灣製造，更符合美國 NDAA 國防授權法案及 TAA 貿易協定法案規範。公司表示，本次合作由友訊美國分公司牽線，憑藉在全球建立逾 40 年的品牌知名度與通路優勢，直接與客戶進行洽談及產品驗證。