鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oscar Health Inc - Class A(OSCR-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為22.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Oscar Health Inc - Class A(OSCR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1元上修至1.07元，其中最高估值1.38元，最低估值0.63元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.38(1.38)
|2
|2.5
|2.62
|最低值
|0.63(0.63)
|1
|1.88
|2.62
|平均值
|1.06(1.04)
|1.48
|2.2
|2.62
|中位數
|1.07(1)
|1.4
|2.15
|2.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|189.34億
|215.51億
|238.09億
|253.15億
|最低值
|168.46億
|149.30億
|172.57億
|253.15億
|平均值
|185.08億
|199.08億
|221.87億
|253.15億
|中位數
|186.26億
|206.25億
|230.41億
|253.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.20
|-2.85
|-1.22
|0.11
|-1.69
|營業收入
|18.39億
|39.64億
|58.63億
|91.78億
|117.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Oscar Health Inc - Class A(OSCR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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