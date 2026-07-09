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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oscar Health Inc - Class A(OSCR-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為22.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Oscar Health Inc - Class A(OSCR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1元上修至1.07元，其中最高估值1.38元，最低估值0.63元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.38(1.38)22.52.62
最低值0.63(0.63)11.882.62
平均值1.06(1.04)1.482.22.62
中位數1.07(1)1.42.152.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值189.34億215.51億238.09億253.15億
最低值168.46億149.30億172.57億253.15億
平均值185.08億199.08億221.87億253.15億
中位數186.26億206.25億230.41億253.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.20-2.85-1.220.11-1.69
營業收入18.39億39.64億58.63億91.78億117.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Oscar Health Inc - Class A(OSCR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOSCR

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