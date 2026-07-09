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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為30.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Figma, Inc. Class A(FIG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.28元下修至0.27元，其中最高估值0.34元，最低估值0.23元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.34(0.34)0.520.650.65
最低值0.23(0.26)0.250.370.65
平均值0.27(0.28)0.340.460.65
中位數0.27(0.28)0.330.440.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.21億20.53億26.74億19.54億
最低值14.20億16.83億17.06億19.54億
平均值14.36億17.61億20.95億19.54億
中位數14.27億17.39億20.42億19.54億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS0.59-1.50-2.44
營業收入5.05億7.49億10.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Figma, Inc. Class A(FIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFIG

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Figma, Inc. Class A21.67-2.34%

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