鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至5.79元，預估目標價為58.36元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.9元下修至5.79元，其中最高估值7.42元，最低估值4.5元，預估目標價為58.36元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.42(7.42)
|6.6
|6.97
|6.77
|最低值
|4.5(4.5)
|4.19
|4.54
|5.09
|平均值
|5.82(5.91)
|5.36
|5.61
|5.93
|中位數
|5.79(5.9)
|5.46
|5.59
|5.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,648.24億
|1,156.27億
|1,174.84億
|1,026.82億
|最低值
|787.35億
|759.83億
|747.50億
|1,026.82億
|平均值
|1,067.92億
|997.95億
|1,034.66億
|1,026.82億
|中位數
|1,065.12億
|1,022.53億
|1,065.27億
|1,026.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.81
|8.32
|3.05
|1.71
|1.76
|營業收入
|905.10億
|1,392.67億
|1,013.19億
|960.51億
|927.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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