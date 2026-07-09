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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至5.79元，預估目標價為58.36元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.9元下修至5.79元，其中最高估值7.42元，最低估值4.5元，預估目標價為58.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.42(7.42)6.66.976.77
最低值4.5(4.5)4.194.545.09
平均值5.82(5.91)5.365.615.93
中位數5.79(5.9)5.465.595.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,648.24億1,156.27億1,174.84億1,026.82億
最低值787.35億759.83億747.50億1,026.82億
平均值1,067.92億997.95億1,034.66億1,026.82億
中位數1,065.12億1,022.53億1,065.27億1,026.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.818.323.051.711.76
營業收入905.10億1,392.67億1,013.19億960.51億927.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSE

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