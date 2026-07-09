鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：利惠(LEVI-US)EPS預估上修至1.52元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對利惠(LEVI-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.52元，其中最高估值1.59元，最低估值1.48元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.59(1.55)1.922.22
最低值1.48(1.48)1.631.8
平均值1.53(1.51)1.71.94
中位數1.52(1.5)1.71.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值68.16億73.61億79.18億
最低值66.75億69.77億73.15億
平均值67.49億70.71億75.44億
中位數67.52億70.41億74.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.381.430.630.531.11
營業收入57.68億61.70億61.78億63.61億62.83億

詳細資訊請看美股內頁：
利惠(LEVI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLEVI

相關行情

台股首頁我要存股
利惠24.37-1.18%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty