鉅亨速報 - Factset 最新調查：利惠(LEVI-US)EPS預估上修至1.52元，預估目標價為27.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對利惠(LEVI-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.5元上修至1.52元，其中最高估值1.59元，最低估值1.48元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.59(1.55)
|1.92
|2.22
|最低值
|1.48(1.48)
|1.63
|1.8
|平均值
|1.53(1.51)
|1.7
|1.94
|中位數
|1.52(1.5)
|1.7
|1.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|68.16億
|73.61億
|79.18億
|最低值
|66.75億
|69.77億
|73.15億
|平均值
|67.49億
|70.71億
|75.44億
|中位數
|67.52億
|70.41億
|74.71億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.38
|1.43
|0.63
|0.53
|1.11
|營業收入
|57.68億
|61.70億
|61.78億
|63.61億
|62.83億
詳細資訊請看美股內頁：
利惠(LEVI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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