鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估下修至4.95元，預估目標價為34.35元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.03元下修至4.95元，其中最高估值5.96元，最低估值2.68元，預估目標價為34.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.96(5.96)
|5.29
|4.76
|4.32
|最低值
|2.68(2.68)
|3.06
|2.72
|2.82
|平均值
|4.99(5.02)
|3.88
|3.6
|3.54
|中位數
|4.95(5.03)
|3.92
|3.57
|3.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,351.98億
|1,342.98億
|1,169.07億
|1,105.32億
|最低值
|1,013.96億
|832.52億
|800.65億
|819.73億
|平均值
|1,198.43億
|1,075.07億
|1,023.96億
|928.81億
|中位數
|1,198.19億
|1,064.83億
|1,061.93億
|868.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.63
|9.07
|3.93
|3.11
|1.95
|營業收入
|874.99億
|1,492.15億
|1,069.57億
|1,021.12億
|1,061.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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