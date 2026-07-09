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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估下修至4.95元，預估目標價為34.35元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.03元下修至4.95元，其中最高估值5.96元，最低估值2.68元，預估目標價為34.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.96(5.96)5.294.764.32
最低值2.68(2.68)3.062.722.82
平均值4.99(5.02)3.883.63.54
中位數4.95(5.03)3.923.573.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,351.98億1,342.98億1,169.07億1,105.32億
最低值1,013.96億832.52億800.65億819.73億
平均值1,198.43億1,075.07億1,023.96億928.81億
中位數1,198.19億1,064.83億1,061.93億868.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.639.073.933.111.95
營業收入874.99億1,492.15億1,069.57億1,021.12億1,061.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQNR

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