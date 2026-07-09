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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為20.05元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.17元下修至1.14元，其中最高估值1.39元，最低估值0.88元，預估目標價為20.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.39(1.39)1.491.551.16
最低值0.88(0.88)1.011.061.16
平均值1.15(1.16)1.251.31.16
中位數1.14(1.17)1.271.291.16

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值88.47億90.36億92.47億89.28億
最低值81.70億81.84億82.98億89.28億
平均值84.33億86.13億88.06億89.28億
中位數84.20億86.50億88.17億89.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.751.411.621.501.09
營業收入100.04億99.48億97.67億94.50億88.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTLK

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Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR14.06+0.00%

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