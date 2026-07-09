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營收速報 - 健和興(3003)6月營收5.99億元年增率高達36.15％

鉅亨網新聞中心

健和興(3003-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣5.99億元，年增率36.15%，月增率12.34%。

今年1-6月累計營收為28.77億元，累計年增率31.5%。

最新價為66.1元，近5日股價上漲0.92%，相關零組件業下跌-6.32%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+310 張
  • 外資買賣超：+353 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-43 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 5.99億 36% 12%
26/5 5.34億 53% 11%
26/4 4.81億 23% 2%
26/3 4.71億 26% 43%
26/2 3.30億 -3% -28%
26/1 4.62億 59% 4%

健和興(3003-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為端子。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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