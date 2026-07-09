日立永大電梯聚焦三大核心布局 今年業績目標衝90億元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
日立永大電梯今 (9) 日舉辦創業 60 週年紀念儀式，總經理沈裕舜表示，聚焦「新梯 (高速電梯)」、「汰舊換新」以及「數位化服務」三大核心布局，持續擴大國內市場版圖與營收規模，今年業績以 90 億元為目標。
日立永大電梯宣布，啟動數位轉型與綠色轉型的雙軸轉型策略，沈裕舜指出，轉型已不是選項而是必須，因此公司已規劃三大布局方向。首先是新梯方面，拓展高階市場，鎖定大型、高價值的智慧建築專案以及商辦大樓。
第二，汰舊換新上，沈裕舜指出，公司在全國維保台數超過 7.5 萬台，其中，有超過 1.7 萬台機齡超過 25 年。由於老舊建築難以接受全面汰舊換新，因此針對相關案件提供局部客製化的方案，降低客戶一次全面換新的壓力。另外，在數位化服務部分，則導入智慧技術與數位化管理系統，提供全方位的智慧體驗。
展望今年，沈裕舜指出，受到土方及建設公司推案腳步放緩，預期今年新梯業務將持平，因此將積極推進汰舊換新業務，整體而言，今年業績目標為 90 億元，略高於去年。
董事長小口辰廣提到，日立永大電梯從電梯製造出發，逐步拓展業務領域，並透過全面數位化與創新技術應用，創造更多價值。
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