日立永大電梯聚焦三大核心布局 今年業績目標衝90億元

日立永大電梯宣布，啟動數位轉型與綠色轉型的雙軸轉型策略，沈裕舜指出，轉型已不是選項而是必須，因此公司已規劃三大布局方向。首先是新梯方面，拓展高階市場，鎖定大型、高價值的智慧建築專案以及商辦大樓。

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第二，汰舊換新上，沈裕舜指出，公司在全國維保台數超過 7.5 萬台，其中，有超過 1.7 萬台機齡超過 25 年。由於老舊建築難以接受全面汰舊換新，因此針對相關案件提供局部客製化的方案，降低客戶一次全面換新的壓力。另外，在數位化服務部分，則導入智慧技術與數位化管理系統，提供全方位的智慧體驗。