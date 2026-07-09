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營收速報 - 宏璟(2527)6月營收1.33億元年增率高達365.12％

鉅亨網新聞中心

宏璟(2527-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.33億元，年增率365.12%，月增率453%。

今年1-6月累計營收為47.74億元，累計年增率2533.23%。

最新價為42.6元，近5日股價上漲3.9%，相關建材營造上漲0.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+614 張
  • 外資買賣超：+628 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.33億 365% 453%
26/5 2,399萬 -10% -17%
26/4 2,895萬 4% -99%
26/3 45.26億 3888% 14994%
26/2 2,999萬 -4% -7%
26/1 3,230萬 2% -15%

宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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