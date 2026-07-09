營收速報 - 宏璟(2527)6月營收1.33億元年增率高達365.12％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為47.74億元，累計年增率2533.23%。
最新價為42.6元，近5日股價上漲3.9%，相關建材營造上漲0.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+614 張
- 外資買賣超：+628 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.33億
|365%
|453%
|26/5
|2,399萬
|-10%
|-17%
|26/4
|2,895萬
|4%
|-99%
|26/3
|45.26億
|3888%
|14994%
|26/2
|2,999萬
|-4%
|-7%
|26/1
|3,230萬
|2%
|-15%
宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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