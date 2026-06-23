研調：Q1全球智慧手錶出貨量年增4% 蘋果年增21%成長動能最強勁

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-23 10:06

研調機構 Counterpoint Research 最新報告研究，2026 年第一季全球智慧手錶出貨量較去年同期成長 4%。成長動能主要來自 Apple 新一代產品持續獲得消費者青睞，以及具備進階健康監測功能的高階智慧手錶需求增加。此外，在 Huawei 生態系策略推動及政府補貼政策支持下，中國市場延續成長態勢，進一步帶動消費者升級需求並支撐整體市場表現。

研調：Q1全球智慧手錶出貨量年增4% 蘋果出貨年增21%成長動能最強勁。(圖：shutterstock)

Counterpoint Research 資深分析師 Anshika Jain 表示，Apple 於 2026 年第一季以 23% 的出貨量市占率位居全球第一，並成為前十大品牌中成長最快的品牌。雖然北美市場仍貢獻 Apple 超過一半的出貨量，但中國與歐洲市場的成長表現更為突出。健康功能升級，以及價格相對親民的 Apple Watch SE 3，吸引了更多新用戶加入 Apple 生態系。

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2026 年第一季，中國智慧手錶出貨量年增 15%。其中，Huawei 以約 40% 的出貨量市占率穩居市場領導地位，Imoo 與 Xiaomi 分別位居其後。中國市場的成長主要受惠於消費者對健康相關功能需求提升、本土品牌接受度提高，以及政府持續推動電子產品補貼政策。Huawei 近年積極強化健康功能布局，包括睡眠監測、情緒健康監測及心律不整分析等功能，同時透過涵蓋不同價格帶的產品組合及生態系整合策略，進一步擴大市場覆蓋範圍。

談及產品平均售價的變化，Jain 表示，2026 年第一季智慧手錶平均售價年增 6%。成長主要來自更先進感測器與技術的導入，以支援健康監測及 AI 相關功能。此外，在印度等新興市場，消費者逐漸由入門型產品升級至功能更完整的智慧手錶，也帶動整體市場平均售價提升。

智慧手錶市場在 2024 年經歷成長放緩後，於 2025 年重回成長軌道。品牌持續推出新功能，包括衛星連線、5G RedCap、AI 功能，以及針對睡眠呼吸中止症與高血壓等健康狀況的進階監測功能，成為推動市場回溫的重要因素。