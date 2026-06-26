鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-26 10:26

根據 Counterpoint Research 最新報告，2026 年第一季全球智慧眼鏡（包括 VR 頭戴式裝置、AR 眼鏡及智慧眼鏡）出貨量年增 83%。其中，VR 市場出貨量年減 17%；AR 眼鏡及無顯示器智慧眼鏡分別年增 136% 及 210%，為市場成長主要動能。

研調：全球智慧眼鏡2026 Q1出貨年增83% AR、AI眼鏡為成長動力。(圖：shutterstock)

VR 市場於第一季持續下滑，主要受到產品週期成熟、新品推出有限及主要品牌投資趨於保守影響；AR 眼鏡與智慧眼鏡則持續成長，支撐整體市場表現。

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AR 眼鏡方面，採用 Birdbath／Flat Prism 光學架構的產品市占率由去年同期的 82% 降至 58%；波導（Waveguide）AR 眼鏡市占率則由 18% 提升至 42%，反映市場逐步轉向新一代光學方案。

RayNeo、VITURE 及 XREAL 持續為 Birdbath／Flat Prism AR 眼鏡市場主要品牌，RayNeo 憑藉多元產品組合及廣泛市場布局，以 41% 的市占率居市場首位；VITURE 出貨量年增 281%，市占率提升至 34%，主要來自海外市場拓展及通路布局，並於本季成為中國以外市場出貨量最高的 AR 眼鏡品牌；XREAL 第一季成長趨緩，但隨著產品線持續擴展、生態系合作深化，以及推動 IPO 計畫，Counterpoint Research 預期其長期發展前景仍正向。

波導 AR 眼鏡市場持續成長，越來越多 OEM 結合 AI 功能與透明顯示技術，提升 AI 互動體驗。 Rokid 憑藉海外市場拓展及實體通路布局，以 Rokid Glasses 居全球波導 AR 眼鏡市場首位；Meta 以 38% 的市占率排名第二，但受限於 Meta Ray-Ban Display 關鍵零組件良率及供貨限制，成長仍受到影響；Even Realities 及 Alibaba 分別以 9% 及 5% 的市占率位居其後。

Counterpoint Research 預期，Alibaba 將透過整合「Qwen」品牌智慧眼鏡產品線，並持續強化 AI 能力與軟體服務整合，進一步提升市場競爭力。

智慧眼鏡市場持續成長，即使消費性電子產業面臨零組件成本上升壓力，市場需求仍維持穩定。Meta 持續居全球智慧眼鏡市場首位，2026 年第一季市占率由前一季的 82% 提升至近 84%。雖然其他品牌全球規模仍有限，但各地市場競爭格局已逐步形成。

Counterpoint Research 首席分析師 Flora Tang 表示：美國仍為全球最大的智慧眼鏡市場，Meta 憑藉品牌、生態系及產品布局維持領先。Counterpoint Research 預期，在 Google、Samsung 及 Apple 等 Android XR 生態系業者推出產品前，市場競爭格局將維持相對穩定。

相較之下，中國與印度正逐步形成在地生態系。2026 年第一季，中國市場由 Xiaomi（含 Mijia）及 Alibaba 領先；印度則以 Fire-Boltt 及 Lenskart 旗下 Phonic 等本土品牌表現較為突出。在地品牌憑藉本地化服務、生態系整合及 AI 應用，持續提升市場競爭力。

2026 年記憶體成本上升已成為 XR 產業的重要挑戰。VR 產品因記憶體需求較高，受到的影響最為明顯，部分品牌已調漲售價，進一步影響市場需求。相較之下，AR 眼鏡與智慧眼鏡因記憶體需求較低，市場需求相對穩定。

不過，零組件成本上升仍促使部分 OEM 延後新品上市、調整投資規劃，並重新檢視產品策略。