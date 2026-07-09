營收速報 - 方土昶(6265)6月營收6.17億元年增率高達1209.51％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為24.26億元，累計年增率739.94%。
最新價為52.7元，近5日股價上漲1.39%，相關電子通路類指數上漲3.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+435 張
- 外資買賣超：+421 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|6.17億
|1210%
|15%
|26/5
|5.36億
|1076%
|8%
|26/4
|4.96億
|886%
|27%
|26/3
|3.92億
|511%
|128%
|26/2
|1.72億
|310%
|-19%
|26/1
|2.13億
|436%
|19%
方土昶(6265-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零件買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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