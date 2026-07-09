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營收速報 - 方土昶(6265)6月營收6.17億元年增率高達1209.51％

鉅亨網新聞中心

方土昶(6265-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣6.17億元，年增率1209.51%，月增率15.06%。

今年1-6月累計營收為24.26億元，累計年增率739.94%。

最新價為52.7元，近5日股價上漲1.39%，相關電子通路類指數上漲3.19%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+435 張
  • 外資買賣超：+421 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 6.17億 1210% 15%
26/5 5.36億 1076% 8%
26/4 4.96億 886% 27%
26/3 3.92億 511% 128%
26/2 1.72億 310% -19%
26/1 2.13億 436% 19%

方土昶(6265-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零件買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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