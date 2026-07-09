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營收速報 - 崇越(5434)6月營收75.07億元年增率高達32.86％

鉅亨網新聞中心

崇越(5434-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣75.07億元，年增率32.86%，月增率14.75%。

今年1-6月累計營收為393.62億元，累計年增率20.2%。

最新價為509元，近5日股價下跌-4.5%，相關電子通路下跌-2.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-7 張
  • 外資買賣超：-3018 張
  • 投信買賣超：+3029 張
  • 自營商買賣超：-18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 75.07億 33% 15%
26/5 65.42億 19% -3%
26/4 67.76億 16% -3%
26/3 70.15億 31% 27%
26/2 55.18億 14% -8%
26/1 60.04億 8% -7%

崇越(5434-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體與光電相關產品。電子材料。環境工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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