營收速報 - 崇越(5434)6月營收75.07億元年增率高達32.86％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為393.62億元，累計年增率20.2%。
最新價為509元，近5日股價下跌-4.5%，相關電子通路下跌-2.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7 張
- 外資買賣超：-3018 張
- 投信買賣超：+3029 張
- 自營商買賣超：-18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|75.07億
|33%
|15%
|26/5
|65.42億
|19%
|-3%
|26/4
|67.76億
|16%
|-3%
|26/3
|70.15億
|31%
|27%
|26/2
|55.18億
|14%
|-8%
|26/1
|60.04億
|8%
|-7%
崇越(5434-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體與光電相關產品。電子材料。環境工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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