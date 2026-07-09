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營收速報 - 晟楠(3631)6月營收431萬元年增率高達120.45％

鉅亨網新聞中心

晟楠(3631-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣431萬元，年增率120.45%，月增率-24.48%。

今年1-6月累計營收為2,166萬元，累計年增率23.39%。

最新價為32.85元，近5日股價下跌-3.23%，相關電子零組件類指數下跌-4.88%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-19 張
  • 外資買賣超：-16 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 431萬 120% -24%
26/5 571萬 83% 114%
26/4 267萬 39% -50%
26/3 537萬 169% 371%
26/2 114萬 -85% -54%
26/1 246萬 169% 30%

晟楠(3631-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為(有鉛,無鉛)銲錫條、錫絲、。(有鉛,無鉛)錫珠、錫膏、全(半)球。有(無)鉛助焊劑等相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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