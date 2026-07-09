營收速報 - 晟楠(3631)6月營收431萬元年增率高達120.45％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為2,166萬元，累計年增率23.39%。
最新價為32.85元，近5日股價下跌-3.23%，相關電子零組件類指數下跌-4.88%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-19 張
- 外資買賣超：-16 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|431萬
|120%
|-24%
|26/5
|571萬
|83%
|114%
|26/4
|267萬
|39%
|-50%
|26/3
|537萬
|169%
|371%
|26/2
|114萬
|-85%
|-54%
|26/1
|246萬
|169%
|30%
晟楠(3631-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為(有鉛,無鉛)銲錫條、錫絲、。(有鉛,無鉛)錫珠、錫膏、全(半)球。有(無)鉛助焊劑等相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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