營收速報 - 協禧(3071)6月營收2.77億元年增率高達48.38％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為15.14億元，累計年增率35.13%。
最新價為29.45元，近5日股價下跌-5.35%，相關電腦及週設類指數上漲2.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-111 張
- 外資買賣超：-112 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|2.77億
|48%
|4%
|26/5
|2.68億
|39%
|2%
|26/4
|2.62億
|31%
|6%
|26/3
|2.47億
|29%
|15%
|26/2
|2.15億
|39%
|-12%
|26/1
|2.45億
|26%
|7%
協禧(3071-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為熱源處理及冷卻風扇。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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