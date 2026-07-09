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營收速報 - 協禧(3071)6月營收2.77億元年增率高達48.38％

鉅亨網新聞中心

協禧(3071-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣2.77億元，年增率48.38%，月增率3.58%。

今年1-6月累計營收為15.14億元，累計年增率35.13%。

最新價為29.45元，近5日股價下跌-5.35%，相關電腦及週設類指數上漲2.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-111 張
  • 外資買賣超：-112 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 2.77億 48% 4%
26/5 2.68億 39% 2%
26/4 2.62億 31% 6%
26/3 2.47億 29% 15%
26/2 2.15億 39% -12%
26/1 2.45億 26% 7%

協禧(3071-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為熱源處理及冷卻風扇。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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