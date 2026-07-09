營收速報 - 立萬利(3054)6月營收5,925萬元年增率高達175.55％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為3.39億元，累計年增率576.06%。
最新價為63.4元，近5日股價上漲0.99%，相關食品工業上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6 張
- 外資買賣超：+9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|5,925萬
|176%
|2%
|26/5
|5,818萬
|786%
|-32%
|26/4
|8,601萬
|2134%
|33%
|26/3
|6,465萬
|1091%
|12%
|26/2
|5,781萬
|751%
|331%
|26/1
|1,343萬
|122%
|49%
立萬利(3054-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為生技產品銷售。電子產品銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 新美齊(2442)6月營收4,894萬元年增率高達220.09％
- 營收速報 - 順德(2351)6月營收12.14億元年增率高達51.72％
- 營收速報 - 長榮鋼(2211)6月營收16.36億元年增率高達47.25％
- 營收速報 - 雄順(2073)6月營收1.03億元年增率高達115.25％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇