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營收速報 - 立萬利(3054)6月營收5,925萬元年增率高達175.55％

鉅亨網新聞中心

立萬利(3054-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣5,925萬元，年增率175.55%，月增率1.85%。

今年1-6月累計營收為3.39億元，累計年增率576.06%。

最新價為63.4元，近5日股價上漲0.99%，相關食品工業上漲2.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6 張
  • 外資買賣超：+9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 5,925萬 176% 2%
26/5 5,818萬 786% -32%
26/4 8,601萬 2134% 33%
26/3 6,465萬 1091% 12%
26/2 5,781萬 751% 331%
26/1 1,343萬 122% 49%

立萬利(3054-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為生技產品銷售。電子產品銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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