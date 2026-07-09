營收速報 - 志信(2611)6月營收8,606萬元年增率高達56.42％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為6.24億元，累計年增率84%。
最新價為14.6元，近5日股價上漲5.51%，相關航 運 業上漲2.22%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-108 張
- 外資買賣超：-101 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|8,606萬
|56%
|52%
|26/5
|5,659萬
|-2%
|-56%
|26/4
|1.28億
|119%
|-42%
|26/3
|2.20億
|308%
|184%
|26/2
|7,753萬
|37%
|40%
|26/1
|5,540萬
|-3%
|-16%
志信(2611-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為運輸。營建、觀光休閒。貿易商品買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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