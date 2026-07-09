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營收速報 - 志信(2611)6月營收8,606萬元年增率高達56.42％

鉅亨網新聞中心

志信(2611-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣8,606萬元，年增率56.42%，月增率52.06%。

今年1-6月累計營收為6.24億元，累計年增率84%。

最新價為14.6元，近5日股價上漲5.51%，相關航 運 業上漲2.22%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-108 張
  • 外資買賣超：-101 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 8,606萬 56% 52%
26/5 5,659萬 -2% -56%
26/4 1.28億 119% -42%
26/3 2.20億 308% 184%
26/2 7,753萬 37% 40%
26/1 5,540萬 -3% -16%

志信(2611-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為運輸。營建、觀光休閒。貿易商品買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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