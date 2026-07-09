營收速報 - 光焱科技(7728)6月營收5,360萬元年增率高達114.18％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為2.08億元，累計年增率27.01%。
最新價為654元，近5日股價下跌-2.75%，相關其他電子類指數下跌-4.12%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6 張
- 外資買賣超：+6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|5,360萬
|114%
|57%
|26/5
|3,406萬
|25%
|69%
|26/4
|2,014萬
|-24%
|-36%
|26/3
|3,164萬
|-19%
|-2%
|26/2
|3,237萬
|52%
|-10%
|26/1
|3,596萬
|46%
|-30%
光焱科技(7728-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為模擬光源。半導體光電轉換測試。晶圓級光電檢測。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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