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營收速報 - 光焱科技(7728)6月營收5,360萬元年增率高達114.18％

鉅亨網新聞中心

光焱科技(7728-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣5,360萬元，年增率114.18%，月增率57.39%。

今年1-6月累計營收為2.08億元，累計年增率27.01%。

最新價為654元，近5日股價下跌-2.75%，相關其他電子類指數下跌-4.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6 張
  • 外資買賣超：+6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 5,360萬 114% 57%
26/5 3,406萬 25% 69%
26/4 2,014萬 -24% -36%
26/3 3,164萬 -19% -2%
26/2 3,237萬 52% -10%
26/1 3,596萬 46% -30%

光焱科技(7728-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為模擬光源。半導體光電轉換測試。晶圓級光電檢測。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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