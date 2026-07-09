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營收速報 - 堤維西(1522)6月營收23.21億元年增率高達70.02％

鉅亨網新聞中心

堤維西(1522-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣23.21億元，年增率70.02%，月增率9.82%。

今年1-6月累計營收為133.43億元，累計年增率44.54%。

最新價為30元，近5日股價下跌-0.17%，相關汽車工業上漲2.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-257 張
  • 外資買賣超：-258 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 23.21億 70% 10%
26/5 21.13億 40% -4%
26/4 22.05億 53% -12%
26/3 24.95億 47% 31%
26/2 19.01億 24% -18%
26/1 23.08億 37% -18%

堤維西(1522-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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