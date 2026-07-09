營收速報 - 堤維西(1522)6月營收23.21億元年增率高達70.02％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為133.43億元，累計年增率44.54%。
最新價為30元，近5日股價下跌-0.17%，相關汽車工業上漲2.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-257 張
- 外資買賣超：-258 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|23.21億
|70%
|10%
|26/5
|21.13億
|40%
|-4%
|26/4
|22.05億
|53%
|-12%
|26/3
|24.95億
|47%
|31%
|26/2
|19.01億
|24%
|-18%
|26/1
|23.08億
|37%
|-18%
堤維西(1522-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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