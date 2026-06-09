鉅亨網記者張欽發 台北
蘋果光學元件供應鏈大立光 (3008-TW) 今 (9) 日召開股東會，大立光強調目前固守手機光學元件及新產品的開發案，針對目前市場高度關注在 AI 高速傳輸所需求的矽光子 CPO 元件開發案，執行長林恩平則指出，預估大立光在今年 9 月前完成首條試生產線建置，並將會導入自動化生產設備。
就此一大立光介入光通訊元件的重大開發案，大立光將在試產線建置完成之後進入驗證階段，如後續進展順利，從試產到正式的小量產約需 6-12 個月的時間。
大立光對於建立光通訊光學元件試產線的最主要目的在，用於驗證技術與產品可行性，證明產品具備量產潛力，林恩平指出，這與未來進入大量生產產生產線線仍有所不同。
林恩平並指出，目前大立光整體方案仍在以 FAU 開發為核心，對於精度方面， 大立光產品精度表現已可控 制在 0.3 微米以下。
大立光股價今 (9) 日攻上漲停價 3885 元，並且站上所有均線，同時，大立光的強勢表現，今天盤中也帶動類股走高，盤中包括今國光 (6209-TW)、新鉅科 (3630-TW)、玉晶光 (3406-TW)、佳凌 (4974-TW)、先進光 (3362-TW)、揚明光 (3504-TW) 股價漲停。
大立光 2026 年 4 月稅後純益 18.31 億元，年增 88.54%，單月每股純益爲 13.95 元，而加計首季財報稅後純益 61.23 億元，合計達 79.54 億元，以大立光目前登記實收股本 13.08 億元計算，1-4 月每股純益爲 60.81 元。
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