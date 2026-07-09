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營收速報 - 力積電(6770)6月營收64.74億元年增率高達68.75％

鉅亨網新聞中心

力積電(6770-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣64.74億元，年增率68.75%，月增率12.19%。

今年1-6月累計營收為308.63億元，累計年增率37.81%。

最新價為71.1元，近5日股價下跌-4.17%，相關半導體業下跌-3.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-46820 張
  • 外資買賣超：-43474 張
  • 投信買賣超：-2257 張
  • 自營商買賣超：-1089 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 64.74億 69% 12%
26/5 57.70億 59% 14%
26/4 50.46億 32% 7%
26/3 47.32億 28% 12%
26/2 42.23億 12% -9%
26/1 46.18億 26% 8%

力積電(6770-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各式積體電路其系統產品之生產、製造、測試、封裝；半導體設備零。組件維修、開發、製造與銷售；研究、開發、設計及銷售下列產品：。(1)特殊應用積體電路技術整合服務(2)矽智財設計與服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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