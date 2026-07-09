營收速報 - 日月光投控(3711)6月營收657.83億元年增率高達32.86％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為3,647.26億元，累計年增率22.02%。
最新價為677元，近5日股價下跌-11.1%，相關半導體業下跌-3.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-23384 張
- 外資買賣超：-29117 張
- 投信買賣超：+5493 張
- 自營商買賣超：+240 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|657.83億
|33%
|4%
|26/5
|630.33億
|29%
|1%
|26/4
|622.47億
|19%
|1%
|26/3
|615.77億
|15%
|18%
|26/2
|520.97億
|16%
|-13%
|26/1
|599.89億
|21%
|2%
日月光投控(3711-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為H201010 一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 光寶科6月營收187億元年月雙增 AI伺服器電源及BBU需求強勁
- 營收速報 - 宏正(6277)6月營收4.87億元年增率高達35.12％
- 營收速報 - 崇越(5434)6月營收75.07億元年增率高達32.86％
- 營收速報 - 弘憶股(3312)6月營收21.42億元年增率高達41.82％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇