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營收速報 - 日月光投控(3711)6月營收657.83億元年增率高達32.86％

鉅亨網新聞中心

日月光投控(3711-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣657.83億元，年增率32.86%，月增率4.36%。

今年1-6月累計營收為3,647.26億元，累計年增率22.02%。

最新價為677元，近5日股價下跌-11.1%，相關半導體業下跌-3.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-23384 張
  • 外資買賣超：-29117 張
  • 投信買賣超：+5493 張
  • 自營商買賣超：+240 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 657.83億 33% 4%
26/5 630.33億 29% 1%
26/4 622.47億 19% 1%
26/3 615.77億 15% 18%
26/2 520.97億 16% -13%
26/1 599.89億 21% 2%

日月光投控(3711-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為H201010 一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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