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營收速報 - 華碩(2357)6月營收1,067.23億元年增率高達55.63％

鉅亨網新聞中心

華碩(2357-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1,067.23億元，年增率55.63%，月增率54.46%。

今年1-6月累計營收為4,661.02億元，累計年增率38.85%。

最新價為684元，近5日股價上漲4.57%，相關電腦週邊下跌-1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5700 張
  • 外資買賣超：+7980 張
  • 投信買賣超：-1726 張
  • 自營商買賣超：-554 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1,067.23億 56% 54%
26/5 690.94億 9% -16%
26/4 819.15億 46% -5%
26/3 860.84億 34% 58%
26/2 543.54億 19% -20%
26/1 679.36億 80% -3%

華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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