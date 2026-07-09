營收速報 - 華碩(2357)6月營收1,067.23億元年增率高達55.63％
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今年1-6月累計營收為4,661.02億元，累計年增率38.85%。
最新價為684元，近5日股價上漲4.57%，相關電腦週邊下跌-1.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5700 張
- 外資買賣超：+7980 張
- 投信買賣超：-1726 張
- 自營商買賣超：-554 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1,067.23億
|56%
|54%
|26/5
|690.94億
|9%
|-16%
|26/4
|819.15億
|46%
|-5%
|26/3
|860.84億
|34%
|58%
|26/2
|543.54億
|19%
|-20%
|26/1
|679.36億
|80%
|-3%
華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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