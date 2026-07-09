營收速報 - 華碩(2357)6月營收1,067.23億元年增率高達55.63％

美銀大砍黃金目標價14%！直指Fed更趨鷹派 利空出盡後仍可重回5000美元

美軍再空襲伊朗 美股期貨走低 川普稱「不確定還想談協議」

營收速報 - 2026年7月9日台股大型公司6月營收一覽（新增43家）

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