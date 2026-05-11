鉅亨網新聞中心 2026-05-11 14:10

5 月 10 日夜間，停盤許久的京西重工 (02339-HK) 揭露一則重磅權益變動公告。據公司控股股東京西智行集團通知，立訊精密 (002475-CN) 已於 3 月 30 日與其達成有條件收購協議，立訊精密擬斥資收購京西智行間接持有的 59.5% 京西重工股份。

立訊精密擬收購京西重工59.5%股份 深度布局智慧汽車底盤技術(圖:shutterstock)

此項跨界整合交易被市場視為立訊精密向智慧汽車賽道縱深挺進、強化汽車供應鏈布局的重要訊號。

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股權收購詳情與層級結構

根據京西重工於 2026 年 5 月 10 日發布的重磅權益變動公告，立訊精密已於 3 月 30 日及 31 日與賣方、擔保人及京西智行集團達成有條件買賣協議。

此次交易採取層級收購模式：立訊精密同意收購京西智行集團的全部股權。而京西智行集團持有京西智行 (北京) 汽車電子科技有限公司 (簡稱京西北京) 超過 50% 的具表決權股份，京西北京則透過全資附屬公司持有京西重工共計約 7.69 億股股份，相當於已發行股份總數約 59.5%。

一旦潛在收購事項實現，立訊精密將間接控制京西重工超半數股權，成為其最終控股股東。

監管豁免與市場反應

在合規層面，立訊精密已向證監會執行人員申請「清洗豁免」，請求免除因「連鎖關係原則」而必須對京西重工提出的全面強制性收購要約義務。目前，監管機構已表示有意授出此項確認。

受此重組消息催化，停盤許久的京西重工股份已向聯交所申請自 2026 年 5 月 11 日上午九時正起恢復買賣。

戰略意義與營運展望

京西重工做為擁有一流底盤核心技術底蘊的老牌汽車零部件廠商，對正積極從消費電子跨足汽車電子的立訊精密具有極高戰略價值。市場分析指出，這顯示出電子巨頭正加速在智慧汽車核心零部件領域的紮根。