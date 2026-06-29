鉅亨網新聞中心 2026-06-29 14:20

過去一周，香港資本市場上演了一場前所未有的 IPO 盛宴。根據最新數據統計，6 月 22 日至 28 日期間，港股市場進入了「瘋狂一周」：共有 10 隻新股正式掛牌上市、19 家公司遞交上市申請、14 家公司通過聆訊，且有 14 家公司同步展開招股。各項指標均顯示市場熱度已達到年內峰值。

「六股齊發」震撼市場

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當周最受矚目的焦點無疑是 6 月 26 日的「六股齊發」盛況。領益智造、聖邦股份、芯碁微裝、MERDEKA GOLD-DRS、中科聞歌、科拓股份同日登陸港交所，成為香港證券史上最擁擠的敲鑼日之一。

在新股表現方面，市場呈現明顯的「冰火兩重天」：多光譜 AI 企業海清智元首日暴漲 270.83%，市值突破 200 億港元；多肽創新藥企麥科醫藥 - B 首日大漲 102.75%。然而，臨床階段藥企華健未來 - B 卻遭遇重挫，首日大幅破發收跌 56.89%。

行業龍頭加速集結

在遞表與聆訊端，各行業的「領頭羊」正加速赴港布局。遞表的 19 家企業廣泛分布於智能製造、生物醫藥、新能源及數字科技等領域。其中包括智慧農業領軍者濰柴雷沃、全球無屏車載影像龍頭盯盯拍，以及華語音樂服務大廠太合音樂。

此外，精密製造巨頭立訊精密也已順利通過聆訊，其 2025 年收入高達 3323.44 億元人民幣，為全球第五大精密智造解決方案提供商。

認購情緒火熱

市場資金對此波 IPO 潮反應極為熱烈。部分新股的超額認購倍數令人咋舌：中科聞歌公開發售獲 5966.78 倍認購，科拓股份獲 2115.21 倍認購，而芯碁微裝亦獲得超過 1000 倍的追捧。