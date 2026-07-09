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營收速報 - 佳穎(3310)6月營收3.38億元年增率高達170.44％

鉅亨網新聞中心

佳穎(3310-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3.38億元，年增率170.44%，月增率92.33%。

今年1-6月累計營收為11.15億元，累計年增率-38.08%。

最新價為69.1元，近5日股價上漲4.1%，相關電子零組件類指數下跌-4.88%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+14 張
  • 外資買賣超：+14 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 3.38億 170% 92%
26/5 1.76億 44% -7%
26/4 1.88億 26% 34%
26/3 1.40億 -61% 10%
26/2 1.28億 -86% -11%
26/1 1.44億 8% 0%

佳穎(3310-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種連續沖壓模具及其另件、精密端子、五金另件。代理前項有關產品之進出口貿易業務。住宅及大樓開發租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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