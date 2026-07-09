營收速報 - 佳穎(3310)6月營收3.38億元年增率高達170.44％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為11.15億元，累計年增率-38.08%。
最新價為69.1元，近5日股價上漲4.1%，相關電子零組件類指數下跌-4.88%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+14 張
- 外資買賣超：+14 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|3.38億
|170%
|92%
|26/5
|1.76億
|44%
|-7%
|26/4
|1.88億
|26%
|34%
|26/3
|1.40億
|-61%
|10%
|26/2
|1.28億
|-86%
|-11%
|26/1
|1.44億
|8%
|0%
佳穎(3310-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種連續沖壓模具及其另件、精密端子、五金另件。代理前項有關產品之進出口貿易業務。住宅及大樓開發租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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