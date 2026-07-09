鉅亨速報

營收速報 - 弘憶股(3312)6月營收21.42億元年增率高達41.82％

鉅亨網新聞中心

弘憶股(3312-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣21.42億元，年增率41.82%，月增率8.08%。

今年1-6月累計營收為122.17億元，累計年增率12.02%。

最新價為55.6元，近5日股價下跌-1.05%，相關電子通路下跌-2.29%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+523 張
  • 外資買賣超：+541 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 21.42億 42% 8%
26/5 19.82億 18% -19%
26/4 24.32億 21% 10%
26/3 22.02億 3% 53%
26/2 14.44億 -24% -28%
26/1 20.15億 19% 13%

弘憶股(3312-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之製造加工及買賣業務。電腦系統設備、主機板、介面卡與電腦週邊設備製造加工及賣賣。一般進出口貿易業務、租賃業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收弘憶股

相關行情

台股首頁我要存股
弘憶股55.6-1.77%
美元/台幣32.207+0.55%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
弘憶股

84%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty