營收速報 - 弘憶股(3312)6月營收21.42億元年增率高達41.82％
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今年1-6月累計營收為122.17億元，累計年增率12.02%。
最新價為55.6元，近5日股價下跌-1.05%，相關電子通路下跌-2.29%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+523 張
- 外資買賣超：+541 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|21.42億
|42%
|8%
|26/5
|19.82億
|18%
|-19%
|26/4
|24.32億
|21%
|10%
|26/3
|22.02億
|3%
|53%
|26/2
|14.44億
|-24%
|-28%
|26/1
|20.15億
|19%
|13%
弘憶股(3312-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之製造加工及買賣業務。電腦系統設備、主機板、介面卡與電腦週邊設備製造加工及賣賣。一般進出口貿易業務、租賃業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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